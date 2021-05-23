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روسيا تتجاوز حاجز الـ 5 ملايين إصابة بـ "كورونا"

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

سجلت روسيا اليوم 895 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و1505 إصابات.

 

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في روسيا - في تقريرها اليومي - تسجيل 357 حالة وفاة جديدة ، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 118 ألفا و 482 حالة وفاة وتماثل 7297 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و617 ألفا و 762 حالة.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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