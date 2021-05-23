روسيا تتجاوز حاجز الـ 5 ملايين إصابة بـ "كورونا"

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

سجلت روسيا اليوم 895 إصابة جديدة بفيروس " كورونا " خلال الساعات الـ 24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات منذ بداية الجائحة إلى خمسة ملايين و1505 إصابات.



وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا في روسيا - في تقريرها اليومي - تسجيل 357 حالة وفاة جديدة ، ليصبح إجمالي عدد الوفيات 118 ألفا و 482 حالة وفاة وتماثل 7297 مريضا للشفاء التام منذ أمس، ليصل إجمالي عدد المتعافين إلى أربعة ملايين و617 ألفا و 762 حالة.