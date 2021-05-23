شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين : إغلاق 3 مطاعم ومخالفة 35 آخرين بسبب كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت وزارة الصحة البحرينية ، اليوم ، عن إغلاق 3 مطاعم ، غلقًا إدارياً لمدة أسبوع ومخالفة 35 مطعمًا، بالتنسيق مع وزارة الداخلية وهيئة البحرين للسياحة والمعارض، وذلك إثر رصد مخالفات للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) الصادرة من وزارة الصحة من خلال 139 زيارة تفتيشية لعدد من المطاعم والمقاهي يوم أمس الجمعة الموافق 21 مايو 2021م.

وقد تنوعت المخالفات المرصودة بين إدخال أشخاص دون الـ 18 عاماً في المساحات الداخلية للمطاعم وحضور أشخاص غير متطعمين في المساحات الداخلية، إلى جانب، عدم توافر شهادة التطعيم في تطبيق "مجتمع واعي" لبعض الأشخاص في هذه المطاعم والمقاهي، وكذلك عدم توفر معقمات ومقياس للحرارة.