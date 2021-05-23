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فرنسا تعتزم فرض إجراءات صارمة على القادمين من بريطانيا

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الدمام - شريف احمد - قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الأحد إن بلاده لا تستبعد فرض إجراءات صحية "أكثر صرامة قليلا" على القادمين من بريطانيا بالنظر لانتشار السلالة الهندية في هناك.

وأضاف في تصريحات لراديو (آر.تي.إل) "نحن قلقون من السلالة الهندية ولا نزال في حالة تأهب مرتفعة فيما يتعلق بالأمر بالتعاون مع السلطات البريطانية".

وأعلن معهد الصحة الألماني يوم الجمعة أن بريطانيا وأيرلندا الشمالية من بين مناطق تتفشى فيها سلالة من الفيروس بما يتطلب فرض حجر صحي على القادمين من بريطانيا لمدة أسبوعين من الوصول.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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