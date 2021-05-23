شكرا لقرائتكم خبر عن قفزة غير مسبوقة في وفيات كورونا في تايوان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت تايوان قفزة غير مسبوقة في حالات الوفاة المرتبطة بفيروس كورونا من 17 إلى 23 حالة اليوم الأحد، فيما واصلت الجزيرة مواجهة تفشيا محليا ، لم تشهده منذ بدء الجائحة.

وأعلن مركز القيادة المركزية للأوبئة اليوم الأحد 287 حالة إصابة جديدة، تم انتقالها محليا وأضاف 170 حالة إلى الإجمالي من الأيام السبعة الماضية.

وقال وزير الصحة، تشين شيه تشونج إنه سيتم منح مساعدة مالية للمؤسسات لدعم قدراتها على الاختبار. وأضاف أنه تم تبسيط الاجراءات الإدارية للإبلاغ عن الحالات الجديدة .

ونجحت تايوان بشكل نسبي في احتواء فيروس كورونا في عام 2020، حيث انتهت الفترة الخالية من الإصابات التي استمرت 253 يوما في أواخر ديسمبر الماضي.