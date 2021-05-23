مدريد: زعيم جبهة البوليساريو سيواجه اتهامات بحقه أمام القضاء في إسبانيا قبل مغادرتها

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت مدريد اليوم الأحد إنه لا بد لزعيم جبهة البوليساريو إبراهيم غالي أن يواجه اتهامات قانونية بحقه أمام القضاء في إسبانيا قبل مغادرتها.

وقالت وزيرة خارجية إسبانيا أرانتشا جونزاليث لايا إن غالي عليه مواجهة القضية المرفوعة بحقه أمام المحكمة العليا الإسبانية، بعد أن يتعافى من مشكلاته الصحية وقبل أن يعود لبلاده.

وأضافت للإذاعة الوطنية الإسبانية: "وعدنا بمعاملة هذا الشخص معاملة إنسانية. كان في وضع حرج بسبب مشكلاته الصحية المتعددة ومنها إصابته الشديدة بكوفيد-19".

وتابعت قائلة :"عندما يتعافى سيعود لبلاده. وفي تلك الأثناء سيواجه سلسلة من الدعاوى القضائية ونأمل أن يتم التزاماته تجاه النظام القضائي الإسباني".

ويواجه غالي استدعاء للمثول أمام القضاء الإسباني في قضية جرائم حرب مرفوعة ضده، لكن المحكمة العليا الإسبانية رفضت طلبا قدمه المدعون للقبض عليه.

وحث المغرب إسبانيا أمس السبت على فتح تحقيق في ملابسات وصول زعيم البوليساريو إليها لتلقي العلاج الطبي وتفسير نتائجه للرباط.

وأضحى تسلل زعيم البوليساريو إلى إسبانيا مؤخرا محور نزاع دبلوماسي بين الرباط ومدريد.

و الشهر الماضي قالت وزيرة الخارجية الإسبانية إن غالي وصل إلى البلاد قادما من الجزائر لتلقي العلاج.

واستشاط المغرب غضبا من قرار إسبانيا استضافة غالي دون إبلاغ الرباط، وباستخدام وثائق سفر قدمتها له الجزائر وباسم مستعار.

وإثر ذلك استدعى المغرب سفيرته في إسبانيا للتشاور ، وقالت السفيرة يوم الجمعة إن العلاقات بين البلدين ستزداد سوءا إذا غادر غالي إسبانيا دون محاكمة.