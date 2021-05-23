استهداف متزايد.. إصابة ناشط مدني بتفجير سيارته جنوبي العراق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سجلت محافظة ذي قار، الأحد، حلقة جديدة في سلسلة استهداف النشطاء المدنيين بالعراق، ضمن عمليات متصاعدة منذ أسبوعين.

وقال مصدر أمني عراقي لـ"الخليج 365"، إن عبوة لاصقة زرعت أسفل سيارة مدنية تعود لناشط في التظاهرات ويدعى عماد العكيلي، انفجرت ظهر اليوم قرب ساحة الحبوبي وسط الناصرية التابعة لمحافظة ذي قار.

وأضاف المصدر أن "الانفجار وقع لحظة توقف السيارة التي كان يقودها العكيلي أمام جامع فالح باشا قرب ساحة الحبوبي، مما أسفر عن إصابته بجروح خطرة".

وأشار إلى أن "الناشط العكيلي تم نقله إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج". دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر تواجد رجال شرطة قرب سيارة الناشط المدني عقب وقوع الحادث وبدا عليهم الارتباك والحذر الشديدين خشية وجود متفجرات أخرى.

وشهدت منطقة الطارمية، شملي العاصمة بغداد، السبت، عملية اغتيال نفذها مسلحون بعدما اقتحموا منزل مرشح للانتخابات البرلمانية مما أسفر عن مقتله.

وخلال مايو/أيار الحالي، وقعت عملية اغتيال بحق ناشط مدني في كربلاء أخرى فاشلة استهدفت صحفيا بمحافظة الديوانية، فيما تواصل السلطات العراقية التحقيق في الكشف عن الجهات المتورطة بسفك تلك الدماء.

وبحسب مفوضية حقوق الإنسان، سجل العراق 89 محاولة اغتيال منذ اندلاع تظاهرات أكتوبر/تشرين الأول الواسعة أواخر 2019.

وتتهم جهات ومليشيات مسلحة تتلقى الأوامر من إيران بتنفيذ سلسلة عمليات اغتيال بحق ناشطين وشخصيات اجتماعية وسياسية معروفة بينهم الخبير بشؤون التنظيمات الإرهابية هشام الهاشمي وطبية التغذية ريهام يعقوب.