ليبيا تفتح باب الترشح لـ24 بلدية.. تفاصيل آلية الانتخابات

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بليبيا، فتح باب الترشح لـ24 بلدية الشهر المقبل، بنظامي القائمة والفردي.

وقالت اللجنة المركزية، في بيان اطلعت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن باب الترشح لانتخابات 24 بلدية سيكون متاحًا في 5 يونيو/حزيران المقبل، مشيرة إلى أن الترشح للفئة العامة سيكون على نظام القائمة، فيما نظام الفرد سيكون لكل من المرأة وذوي الإعاقة.



24 بلدية

والبلديات المزمع فتح باب الترشح لها الشهر المقبل هي: البيضاء، تازربو، بئر الأشهب، توكرة، القبة، القيقب، جردس العبيد، سلوق، قمينس، طبرق، المرج، الأبرق، امساعد، الجفرة، هراوة، جنزور، السائح، اسبيعة، الأصابعة، مرادة، صرمان، أم الرزم، الشقيقة، الأبيار.





ومن المقرر أن تفتح اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، غدًا الإثنين، منظومة تسجيل الناخبين لبلدية بنغازي، شرقي ليبيا، تمهيدًا لإجراء الانتخابات فيها، على غرار بلديات غربي ليبيا.

وكان الناطق الرسمي للجنة المركزية لانتخاب المجالس البلدية باسم المودي، أكد في تصريحات سابقة، أن اللجنة المركزية، ستشرع في تحديد مواعيد انتخابات بلديات المنطقة الشرقية فور تسييل الميزانية المطلوبة لتنفيذ العمليات الانتخابية.

آلية الانتخابات

وحول آلية النظام الانتخابي، قالت اللجنة المركزية إن المجلس البلدي للبلديات التي يبلغ عدد سكانها أكثر من 250 ألف نسمة يتكون من 9 مقاعد، سبعة منها للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تتضمن القائمة المرشحة عن الفئة العامة 7 مرشحين رئيسيين و6 احتياطيين يتم ترتيبهم تصاعديا من حيث أولوية شغرهم للمقاعد بالمجلس.





وأوضحت أن البلديات التي يقل عدد سكانها عن 250 ألف نسمة، فإن مجلسها البلدي يتكون من 7 مقاعد، 5 منها للفئة العامة ومقعد للمرأة ومقعد لذوي الاحتياجات الخاصة، على أن تضم القائمة الرئيسية 5 مرشحين رئيسيين و5 احتياطيين.

وأشارت إلى أنه يجب ألا يكون بين المرشحين في القائمة الواحدة صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة، مطالبة بضرورة مراعاة التنوع في المكونات الاجتماعية والمناطقية والقبلية في القائمة الواحدة.

أما بالنسبة لمقعدي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة فإنه سيتم انتخابهما بالنظام الفردي، بحسب اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية.





ولفظ الليبيون تنظيم الإخوان في انتخابات البلديات، التي أجريت غربي البلاد، على مدار الأشهر الماضية، رغم الرشاوى التي كان يقدمها التنظيم ومليشياته للفوز بها.