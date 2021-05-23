الخارجية الفلسطينية: اقتحام المستوطنين لباحات (الأقصى) استخفاف بالمواقف الدولية

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - نددت وزارة الخارجية الفلسطينية باقتحام المستوطنين لباحات المسجد الأقصى صباح اليوم الاحد معتبرة ذلك استخفافا بالمواقف الدولية.

وقالت (الخارجية) في بيان ان حكومة الاحتلال تحاول تجاهل السبب الرئيس لهبة الجماهير الفلسطينية وحرف البوصلة باتجاهات بعيدة عن احتلالها للقدس وعن إجراءاتها العدوانية التي تستهدف المدينة المقدسة ومقدساتها ومواطنيها.

ودانت (الخارجية) حملة الاعتقالات الجماعية التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد المقدسيين ورجال الأوقاف الإسلامية وحراس المسجد الأقصى في محاولة مكشوفة لمعاقبتهم على صمودهم في وجه الاعتداءات الإسرائيلية على القدس ومقدساتها.

كما دانت بشدة تدابير الاحتلال الخانقة والحصار الذي يفرضه على حي (الشيخ جراح) وعمليات القمع والتنكيل بأهله وبالمتضامنين معه معتبرة ذلك امتدادا لعمليات خنق وتهجير المواطنين المقدسيين وهدم منازلهم او طردهم منها بالقوة.

وكان مستوطنون متطرفون اقتحموا باحات المسجد الأقصى صباح اليوم وهو الاقتحام الأول منذ التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة.