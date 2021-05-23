الوفد الأمني المصري يصل غزة للمرة الثانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

وصل وفد أمني مصري، مساء الأحد، إلى غزة، في زيارة هي الثانية للقطاع خلال 48 ساعة لبحث جهود التهدئة.



وقال مصدر فلسطيني في معبر بيت حانون/إيرز، إن الوفد الأمني المصري وصل إلى قطاع غزة لبحث جهود تثبيت التهدئة، وفقا للعين.

وذكر المصدر أن الوفد سيلتقي قيادة حركة حماس والفصائل في غزة لمناقشة ملف التهدئة مع إسرائيل، والتطورات الجارية في مدينة القدس.

وهذه هي الزيارة الثانية التي يجريها الوفد المصري إلى غزة في أقل من 48 ساعة؛ إذ وصل بعد ظهر الجمعة، والتقى خلالها وفدًا قياديًّا من حركة حماس.

وعقد الوفد المصري، أمس السبت، مشاورات مع القيادة الفلسطينية في رام الله في إطار جهود تثبيت وقف إطلاق النار في غزة.

وقال رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية الفلسطينية الوزير حسين الشيخ: "وصل ‏الوفد المصري إلى فلسطين يوم أمس وبدأ اتصالات مكثفة مع كل الأطراف".

وأضاف في تغريدة على تويتر، السبت: "وصل الوفد إلى قطاع غزة يوم أمس وغادرها، واليوم يصل إلى رام الله لإجراء مشاورات مع القيادة الفلسطينية".

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"العين الإخبارية"، أن الوفد المصري يعمل على 3 مسارات، الأول هو التأكد من التزام الطرفين بوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ فجر أمس بعد 11 يوما من التصعيد.

وأضافت: "أما الثاني فهو الاتفاق على خطوات يقوم بها الطرفان من أجل تثبيت وقف إطلاق النار على الأرض".

وتابعت المصادر الفلسطينية: "الثالث هو جهود إعادة إعمار قطاع غزة بالتعاون مع المجتمع الدولي عبر السلطة الفلسطينية".

وكانت مصر أعلنت اتفاقا لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ فجر الجمعة لإنهاء جولة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل استمرت 11 يوما قتل خلالها 248 فلسطينيا و13 إسرائيليا.