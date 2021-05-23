إجمالي الإصابات بكورونا يتجاوز 16 مليوناً بالبرازيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية يوم السبت أنه تم تسجيل 76 ألفاً و490 إصابة جديدة بفيروس كورونا في البلاد خلال 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 16 مليوناً و47 ألفاً و439 حالة.



وشهدت البلاد خلال نفس المدة تسجيل 1899 حالة وفاة جديدة ليصل إجمالي الوفيات إلى 448 ألفاً و208 حالات وفاة.

وتعافى من المرض حوالي 5ر14 مليون حالة، بينما يتجاوز عدد الحالات النشطة 1ر1 مليون حالة.

وشهدت البرازيل أول حالة إصابة مؤكدة بكورونا في 26 فبراير(شباط) 2020، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة والهند من حيث أكبر عدد من الاصابات.

وتحتل البرازيل أيضاً المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث عدد الوفيات.