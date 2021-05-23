شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المكسيك تسجل 2586 إصابة بكورونا و341 وفاة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

قالت وزارة الصحة بالمكسيك يوم السبت إنها سجلت 2586 إصابة جديدة بفيروس كورونا و341 وفاة.



وبذلك يصل إجمالي الإصابات بالبلاد إلى مليونين و395330، ومجمل الوفيات إلى 221597.

وقالت الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات والوفيات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

وأشارت بيانات منفصلة نُشرت مؤخراً إلى أن العدد الفعلي للوفيات أعلى بنسبة 60 بالمئة على الأقل من العدد الرسمي.