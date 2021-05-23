شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 6714 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برلين - رويترز

كشفت بيانات من معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية الأحد أن ألمانيا سجلت 6714 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى ثلاثة ملايين و648958.

ووفقاً للبيانات، فقد زادت الوفيات 82، وبهذا ترتفع الحصيلة إلى 87380.

وفي الصين، قالت اللجنة الوطنية للصحة الأحد إنها سجلت 19 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا حتى يوم السبت، وذلك مقابل 10 حالات في اليوم السابق.

وذكرت اللجنة في بيان أن 18 حالة من الإصابات الجديدة وافدة من الخارج.

وأضافت اللجنة أن عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض بلغ 25، ولا تصنف الصين تلك الحالات على أنها إصابات مؤكدة.

ويبلغ حالياً إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بكوفيد-19 في بر الصين الرئيسي 90973، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

أما في الهند، فذكرت وزارة الصحة الأحد أنها سجلت 240842 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و3741 وفاة خلال 24 ساعة.

وأوضحت بيانات الوزارة أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 26.5 مليون حالة، بينما وصل عدد الوفيات إلى 299266.

وتتقدم الهند العالم حالياً في متوسط عدد الوفيات اليومي، إذ تسجل بمفردها ثلث عدد الوفيات اليومية على مستوى العالم، وذلك وفقاً لبيانات رويترز.