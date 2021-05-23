شكرا لقرائتكم خبر عن جرعتان من لقاح "كورونا" تقيان من السلالة الهندية بنسبة كبيرة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لندن - رويترز

قال مسؤولون بريطانيون في مجال الصحة إن جرعتين من لقاحات كوفيد-19 لهما نفس الفاعلية تقريباً في الوقاية من سلالة فيروس كورونا التي اكتُشفت في الهند، وتنتشر سريعاً مثلما هو الحال مع السلالة السائدة في بريطانيا.

وقال وزير الصحة مات هانكوك إن البيانات لم يسبق لها مثيل، وإنه يأمل في أن تستطيع الحكومة رفع المزيد من قيود كوفيد الشهر المقبل.

وخلصت دراسة أجرتها هيئة الصحة العامة في إنجلترا يوم السبت إلى أن لقاح فايزر-بيونتك فعال بنسبة 88 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض سلالة بي.2.617.1 بعد أسبوعين من الجرعة الثانية.

ويأتي هذا بالمقارنة مع فعالية نسبتها 93 بالمئة في الوقاية من سلالة "كنت" بي.7.1.1، وهي سلالة كوفيد السائدة في بريطانيا.

وقالت الهيئة إن جرعتين من لقاح أسترازينيكا كانتا فعالتين بنسبة 60 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض السلالة الهندية، وبنسبة 66 بالمئة في الوقاية من سلالة كنت.

وقال هانكوك لمحطات بث: "أشعر بثقة متزايدة في أننا على المسار الصحيح لخارطة الطريق، لأن هذه البيانات توضح أن اللقاح يكون، بعد تلقي جرعتين، فعالاً (في الوقاية من السلالة الهندية) بنفس القدر".

ومن المقرر وفقاً لخطط الحكومة رفع ما تبقى من قيود فيروس كورونا يوم 21 يونيو/حزيران.

وقالت هيئة الصحة العامة في إنجلترا إن الجرعة الأولى من اللقاحات فعالة بنسبة 33 بالمئة في الوقاية من الإصابة المصحوبة بأعراض سلالة بي.2.617.1 بعد ثلاثة أسابيع، أي أن فاعليتها أقل من مثيلتها بالنسبة لسلالة بي.7.1.1 والبالغة 50 بالمئة.

وقال هانكوك إن هذا يوضح أن الحصول على جرعتين من اللقاح أمر "ضروري للغاية".

وكان رئيس معهد الصحة العامة في ألمانيا قد قال يوم الجمعة إن "لقاحات كوفيد الموجودة ربما تكون أقل فاعلية في الوقاية من السلالة الهندية".