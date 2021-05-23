شكرا لقرائتكم خبر عن توقف تدفق الحمم البركانية في غوما بالكونغو الديموقراطية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (أ ف ب)

توقف تدفق الحمم البركانية من بركان نيراغونغو على غوما في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، في ضواحي المدينة كما ذكر مصور فيديو من وكالة فرانس برس الأحد.

وتوقف تقدم سيل الحمم البركانية ليلاً في الضواحي الشمالية الشرقية لكبرى مدن إقليم شمال كيفو.

لكن ألسنة لهب وأبخرة قوية تنبعث من مقدمة الحمم الصخرية السوداء وغير المستقرة، في ضاحية بوهيني التي تشكل حدود المدينة مع أرض نيراغونغو المجاورة التي جرفت الحمم العديد من المنازل في عدد من قراها.

ويبعد المطار مئات الأمتار عن المكان.

وشعر سكان غوما فجر الأحد بعدد من الزلازل.

وقال أحد السكان أن «بعض الأشخاص بدأوا يعودون إلى بيوتهم والوضع أقرب إلى الهدوء الآن».

وأضاف: «لكن السكان ما زالوا خائفين ومربكين، لأن السلطات لم تصدر أي بيان صباح الأحد».