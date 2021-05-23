شكرا لقرائتكم خبر عن لبؤة تهجم على مدربها في سيرك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: ضمياء فالح

هجمت لبؤة على مدربها أثناء عرض سيرك في روسيا. ونجا المدرب ماكسيم أورلوف من هجمة اللبؤة «فيجا». ورفع الهجوم المطالبات بمنع استخدام الحيوانات في السيرك، خصوصاً بعد فيديو أظهر رعب الأطفال الحاضرين من مشهد غرز «فيجا» أسنانها في جسد مدربها، الذي نُقل لمستشفى موشكوفو في إقليم نوفوسبيرسك.

وقالت شاهدة :«انتفضت اللبؤة وعندما هممنا بالجري صدر صوت زئير مرتفع من بقية الحيوانات». وذكر المدرب:«حالات مثل هذه نادرة جداً لكن الحيوان يبقى محافظاً على فطرته. فيجا عمرها 5 سنوات ودُربت منذ الطفولة، ولن نقدم معها عروضاً بعد هذا الهجوم وسنفاوض حدائق حيوان لاستبدالها بشبل صغير». وألقى المدرب باللائمة في هجوم «سيرك أورال المتنقل» على توقف العمل أثناء الجائحة.