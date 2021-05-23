شكرا لقرائتكم خبر عن زوار «الشارقة القرائي للطفل» يصنعون الروبوتات من «الليجو» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لم تعد صناعة الروبوتات حكراً على المتخصصين وطلبة كليات الهندسة والبرمجيات، فقد أصبح بإمكان أطفال مهرجان الشارقة القرائي للطفل أيضاً صناعتها باستخدام قطع «الليجو» وتطويرها بطريقة تتناسب مع رغباتهم، لتكون رفيقاً لهم، وتعمل على تنفيذ جملة الأوامر التي تلقاها منهم.

صناعة الروبوتات والتعرف إلى تقنياتها، كانت محور ورشة «الآليون» التي يستضيفها المهرجان في دورته الـ12 المقامة في مركز «إكسبو» الشارقة، حتى 29 الجاري، وتأتي الفعالية ضمن سلسلة من الورش التفاعلية تعرف الأطفال بتقنيات الذكاء الاصطناعي والطباعة ثلاثية الأبعاد وغيرها.

ومنح الأطفال مجموعة من قطع الليجو الصغيرة والملونة، ليتمكنوا من بناء الروبوت الخاص بهم باستخدام الأجهزة اللوحية، ولكن قبل مضيهم في ذلك، عليهم تجاوز بعض المراحل الأساسية والبسيطة، التي تعرّفهم إلى طبيعة التقنيات المعتمدة في صناعة «الروبوت» وطرق برمجتها.

رحلة صناعة «الروبوت» بأيدي الصغار، تبدو للوهلة الأولى صعبة، ولكن سرعان ما يكتشف الأطفال سهولتها، ليعيشوا خلالها رحلة ممتعة، خاصة أن الورشة تحفز الأطفال على التفكير الابتكاري، مؤكدين أنها كفيلة بأن تكسر الحاجز النفسي بين الطفل والتخصصات المعقدة، فضلاً عن اكتشاف قدرات الأطفال ومواهبهم في هذا الجانب، خاصة أن الكثير منهم تكون لديهم في سنواتهم الأولى رغبة كبيرة في اكتشاف الأشياء.