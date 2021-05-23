شكرا لقرائتكم خبر عن الصغار يرسمون قصصهم المصورة في «الشارقة القرائي للطفل» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يوزع مايك وزميلته دانا أوراقاً وألواناً مختلفة على الأطفال زوّار الدورة الـ 12 من مهرجان الشارقة القرائي للطفل في ورشة حملت عنوان «أكتب قصتي المصورة» ليتمكنوا باستخدامها من تجسيد ما يدور في مخيلتهم من قصص، تاركين لهم مجالاً لابتكار شكل ونوعية الشخصيات التي يرغبون في أن تلعب دور البطولة في قصصهم.

يقول مايك: يمتاز الأطفال بمخيلة خصبة وبقدرتهم على ابتكار الشخصيات وسرد الأحداث وحتى صياغة الحبكة الدرامية لها، وينوه إلى أن الورشة تمنحهم المساحة التي يحتاجونها لابتكار القصة المصورة، مبيناً أنه لا حدود للشخصيات في القصص المصورة، حيث يمكن للطفل أن يخترع باستخدام الألوان ما يحلو له من شخصيات وأن يمنحها الملامح التي يعتقد أنها تتناسب معها.