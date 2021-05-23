شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النواب يهنئ النائبة سحر البزار لفوزها برئاسة منتدى البرلمانيين الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - هنأ المستشار الدكتور حنفى جبالى، النائبة سحر البزار وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، لفوزها بمنصب رئيس منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلمانى الدولى، مُمثلةً للمجموعة البرلمانية العربية بالاتحاد البرلمانى الدولى، وبناءً على ترشيح من مجلس النواب المصري.

من جانبها وجهت البرلمانية الشكر لرئيس المجلس على التهنئة المخلصة ودعمها مؤكدة أن فوزها رئيسا لمنتدى البرلمانيين الشباب يعد خطوة أولى بالوفاء بالقسم الذى أدلت به تحت قبة المجلس النيابى يوم 12 يناير.

وأعربت البزار عن فخرها بكونها الشابة المصرية الأولى التى تتولى هذا المنصب فى تاريخ البرلمان المصرى مما يؤكد أن الدولة المصرية مؤمنة بدور الشباب وكذا تمثيل المرأه فى المحافل الدولية.

وأشارت البرلمانية، إلى أن هذا المنصب الشرفى ليس شخصى، إنما تكريم للوطن وإعادة صياغة الدور القيادى له، داعية زملائها البرلمانين لتقديم أفكارهم والعمل سويا من أجل رفع اسم مصر

جدير بالذكر أن منتدى البرلمانيين الشباب التابع للاتحاد البرلمانى الدولى يجتمع مرتين سنويًا، تأسس بغرض تعزيز مشاركة الشباب فى البرلمانات وضمان قيامهم بالدور الكامل فى أعمال برلماناتهم، كما جاء أيضًا فى إطار الحرص على سماع صوت الشباب فى عملية صنع القرار العالمية من خلال المشاركة الأكبر للبرلمانيين الشباب فى اجتماعات المنتدى وفاعلياته، كما يحرص المنتدى على ضمان وجود رؤية ونظرة للشباب فى جميع أعماله بما يقيم الجسور بين مختلف برلمانات العالم ومنظمات المجتمع الخارجي.