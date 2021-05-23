شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أيمن أبو العلا ينتقد موقف المنظمات الحقوقية تجاه عدوان إسرائيل على غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أعضاء مجلس النواب انتقادات للمنظمات الحقوقية بسبب موقفها من القضية الفلسطينية وما تعرض له أبناء الشعب الفلسطينى خلال العدوان الإسرائيلى عليهم.

انتقد النائب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس النواب ووكيل لجنة حقوق الإنسان، صمت المنظمات الحقوقية تجاه العدوان الإسرائيلى على الشعب الفلسطينى، والذى وصفه بأنه الإرهاب بعينه الذى يمارسه الاحتلال الصهيونى.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين.

وتساءل "أبو العلا"، أين منظمات حقوق الإنسان من مقتل الأطفال والنساء؟.

وواصل وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، قائلا: "للأسف هذا يؤكد أنه لن يحمى حقوق الإنسان العربى إلا الإنسان العربى، وكذلك لن يحمى حقوق الإنسان المصرى سوى الإنسان المصرى".

وأشار إلى أن منظمات حقوق الإنسان تكيل بمكيالين وعلينا أن نعتمد على أنفسنا، موضحًا أن أزمة توزيع لقاح كورونا كشفت أيضًا عن أن تلك المنظمات تكيل بمكيالين.

وتابع أبو العلا: "مرة أخرى أدعو الشعب الفلسطينى للاتحاد، وعلى دول العالم الاعتراف بالقرارات الصادرة من الأمم المتحدة بشأن حل الدولتين، لتكون القدس الشرقية عاصمة فلسطين".

وأشاد "أبو العلا"، بالتحرك الدبلوماسى المصرى وكافة أشكال الدعم للشعب الفلسطيني.

قال النائب يسرى المغازى رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب: "الرئيس السيسى أعطى درس فى الوطنية فلم يذهب للشحب والاستنكار بل ذهب لوضع النقاط على الحروف وجاءت المبادرة بشقيها لإعمار غزة ووقف الحرب الفارقة".

وتوجه النائب محمد صلاح أبو هميلة باسم حزب الشعب الجمهورى، بالشكر للرئيس على هذه الوقفة القوية، مؤكدا تأييده لكل ما اتخذه الرئيس السيسي من قرارات"، متابعًا: "مصر ستظل الداعم الأكبر للقضية الفلسطينية".

وأكد النائب هانى أباظة عضو مجلس النواب، أن القضية الفلسطينية هى أمن قومى لمصر وأن القضية الفلسطينية قضية وجود مثلها مثل قضية النيل بالنسبة لمصر هى قضيه وجود، منوها ًهناك أطراف داخلية وخارجية تحاول وترصد فقط موقف مصر من القضية الفلسطينية دون أن يكون لها دور ولكن مصر تقدم أوراق اعتمادها دائما فى هذه القضية ولم يحارب أحد إلا الدولة المصرية من أجل الفلسطينيين".

وأضاف أباظة فى كلمته فى الجلسة العامة، أن المواقف المصرية توكد أنه هذه هى القيادة المصرية وهذا هو الرئيس السيسى رجل دولة رجل الأمة العربية والقومية العربية، مهاجما بعض الدول التى تتغنى بالشعارات ولا تعمل من أجل العروبة فلم يحارب من أجل القضية الفلسطينية إلا المصريين".

ووجه أباظة رسالة للرئيس السيسى: "نحن معك وخلفك للدفاع عن قضايا الوطن وعلى استعداد لخلع البدلة المدنية ونلبس الأفرول العسكرى وننزل نحاب مع الجيش".