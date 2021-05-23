شكرا لقرائتكم خبر عن نواب: مصر هى الظهر والسند الحقيقى لأمتها وهى الإجابة لكل من يسأل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، تحية وتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسى من قبل رؤساء اللجان البرلمانية والهيئات البرلمانية وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فى جهوده من أجل وقف العدوان الإسرائيلى على غزة ودعم القضية الفلسطينية.

وتقدم النائب محمود بدر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، بخالص الشكر للقيادة السياسية المصرية الرئيس عبد الفتاح السيسى للجهود التى بذلها من أجل فلسطين ووقف العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مشيرًا إلى أنه رغم كل المزايدات فمصر هى الوحيدة التى نجحت الأيام الماضية فى أن تثبت موقف صريح وواضح برفضها لكل ما يحدث بالقدس والتهجير القسرى، مصر، حتى الوصول إلى وقف العدوان وإطلاق النار.

واشار بدر، إلى الجهود المصرية دعما لفلسطين، بدءًا من فتح معبر رفح الذى استقبل عشرات الجرحى للعلاج فى المستشفيات المصرية، مرورًا بإعلان القيادة السياسية مبادرة 500 مليون دولار لإعادة الإعمار بغزة وبأيادى مصرية، قائلًا: "مصر كانت وستظل السند والظهر الحقيقى لامتها وحينما يحتاج إليها كل مواطن عربى، فهذا هو قدر هذه الدولة الكبيرة".

ووجه بدر تسؤاله لما وصفهم بـ" المزايدين الصغار"، قائلا ً: هذا ما قدمته مصر ماذا قدمت، لتخرس جميع آلسنه المزايدين، هذه المنطقة عاد لها الكبير وكل من يسال على الاجابة فكانت وستظل مصر".

كما وجه محمود بدر، خالص الشكر لأصحاب الفضل الحقيقى الذى مكن فى الوصول إلى معبر رفح، وهم شهداء القوات المسلحة منهم أحمد منسى ورامى حسنين وعمر القاضى، وكل من استشهد فى سيناء، ليفتح الباب أمام مصر القوية العفية فى اتخاذ مواقفها الشجاعة.

ومن جانبه قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن التاريخ يسطر بأحرف من نور، ما قامت به مصر فى شأن القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن ما قام به الرئيس عبد الفتاح السيسى والأجهزة "مينفعش" يحصل غير من مصر، على حد قوله.

وأضاف الحصرى، أن ما حدث يخرس كل "الألسنة"، فمصر هى الدولة المحورية فى الشرق، مشيدًا فى الوقت نفسه بالمبادرة التى أعلنت عنها القيادة السياسية لدعم قطاع غزة بتخصيص مبلغ 500 مليون دولار لصالح عملية إعادة الإعمار ومشاركة الشركات المصرية المتخصصة فى عملية بإعادة الإعمار، قائلا : " ستقوم الشركات المصرية بدورها وإن شاء الله سيتم انهاء القضية باتفاق عادل يضمن حقوق الشعب الفلسطينى ".

ووصف النائب هشام هلال ممثل الهيئة البرلمانية مصر الحديثة أن الرئيس عبد الفتاح السيسى رجل أفعال وليس أقوال، موجها الشكر له الشكر على مبادرة إعادة الإعمار فى غزة.

كذلك كان الشكر الذى وجهه النائب أحمد خليل، ممثل برلمانية حزب النور، للرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا: " نحن أمام جولة بطعم مصر، التى عندما تدخل المعادلة فتكون النتيجة اضعاف المتوقع، ونشكر القيادة السياسية على التدخل بعيدًا عن الشعارات ودغدغه مشاعر الجماهير".

واضاف خليل، أن الرئيس السيسى قام بإجراء دقيق يؤكد أننا لا نتحدث عن تضامن فقط أنما أن القضية هى أولوية لدى القيادة والشعب، فهى قضية مصر وليس مجرد تضامن.

وفى السياق ذاته، وجه البرلمانى تحية لحى الشيخ جراح الذى وقف امام العدوان وشرف العرب والمسلمين جميعا، مضيفًا: "وأقول للمنطقة جميعا مبروك عليكم مصر الجديدة".