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"CPYP Trainers' Club" مبادرة جديدة لبناء قدرات أعضاء التنسيقية

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القاهرة - سامية سيد - بادر عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمشاركة بخبراتهم لتكوين فريق مدربي التنسيقية، ضمن مبادرة لجنة التدريب والتطوير، لبناء قدرات الأعضاء.

 

وملئ 35 عضوا استمارات التقديم وتم تحديد مواعيد مقابلات لعرض أفكارهم أمام لجنة متخصصة لتقييم مهاراتهم التدريبية.

 

وتوجهت اللجنة بالشكر للأعضاء الذين بادروا بالتقديم، تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في الارتقاء بقدرات أعضاء التنسيقية.

 

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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