شكرا لقرائتكم خبر عن "CPYP Trainers' Club" مبادرة جديدة لبناء قدرات أعضاء التنسيقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بادر عدد من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالمشاركة بخبراتهم لتكوين فريق مدربي التنسيقية، ضمن مبادرة لجنة التدريب والتطوير، لبناء قدرات الأعضاء.

وملئ 35 عضوا استمارات التقديم وتم تحديد مواعيد مقابلات لعرض أفكارهم أمام لجنة متخصصة لتقييم مهاراتهم التدريبية.

وتوجهت اللجنة بالشكر للأعضاء الذين بادروا بالتقديم، تقديرا لمجهوداتهم المبذولة في الارتقاء بقدرات أعضاء التنسيقية.