توقف 20 عامًا.. محافظ أسيوط يتفقد مشروع الصرف في منفلوط

محمد اسماعيل - القاهرة - أسيوط ـ محمود عجمي:

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اليوم الأحد، محطة رفع صرف صحي الحما بمركز منفلوط والتي يجري تنفيذها بواسطة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي.

كما تفقد بعض شبكات الصرف الصحي وذلك للوقوف على أعمال تلافي الملاحظات النهائية العاجلة معلنًا بدء التشغيل التجريبي لمشروع الصرف الصحي المتكامل لمركز منفلوط بتكلفة 460 مليون جنيه.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط، وحسام مهران رئيس مركز ومدينة منفلوط، والمهندس صابر عبدالرؤوف مدير عام التنفيذ بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وتفقد المحافظ شبكات الصرف ببعض شوارع مدينة منفلوط بطول 17 كم لمتابعة تلافي الملاحظات عن طريق الشركات المنفذة للمشروع، كما تفقد محطة رفع المساعدة m1 لتفقد مدى تلافي الملاحظات النهائية لأعمال الصرف الصحي.

وأشار محافظ أسيوط، إلى أن مشروع الصرف الصحي المتكامل بمركز منفلوط تبلغ طاقته 38 ألف م3 / يوم ويتكون من محطة المعالجة بقرية العتمانية التي أقيمت على مساحة 175 فدانًا كمرحلة أولى وتبلغ تكلفة المشروع الإجمالية 460 مليون جنيه، ويخدم مدينة منفلوط وبعض القرى بإجمالي عدد مستفيدين 300 ألف نسمة وبدأ العمل فى انشائه منذ أكثر من 20 عامًا ولم يتم تشغيله حتى الآن، ويتكون من محطة معالجة ومحطة رفع رئيسية بقرية الحما ومحطة رفع فرعية و2 محطة رفع مساعدة بالإضافة إلى شبكة إنحدار بطول 45 كم بأقطار تبدأ من 175 إلى 1000 مم من مواسير فخار وخطوط طرد بطول إجمالي 26 كم أقطار من 500 إلى 800 مم زهر مرن.