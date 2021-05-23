اليابان تدرس تمديد حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - طوكيو- (أ ش أ):

ألمح رئيس الوزراء الياباني يوشيهيدي سوجا، اليوم الأحد، إلى أن الحكومة تدرس مليًّا تمديد حالة الطوارئ المفروضة في مواجهة انتشار فيروس كورونا إلى ما بعد الموعد الأقصى المقرر بالحادي والثلاثين من مايو الجاري.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن إعلان حالة الطوارئ يشمل حاليا تسع مقاطعات من بينها العاصمة طوكيو وأوساكا.

وقال سوجا إن الحكومة ستدرس أوضاع تفشي العدوى الأسبوع القادم، وتقرر ما إذا كانت ستمدد فترة حالة الطوارئ أم لا، في نهاية هذا الشهر، وشدد مجددا على أهمية اتخاذ كل التدابير الممكنة لاحتواء الفيروس.

ومن المقرر توسيع نطاق حالة الطوارئ لتشمل أوكيناوا ابتداء من اليوم، على أن تظل سارية هناك حتى 20 يونيو المقبل.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الدفاع اليابانية، اليوم، تطعيم بعض أفراد قوات الدفاع الذاتي بلقاح موديرنا المضاد لفيروس كورونا، استعداد لإدراتهم مراكز التطعيم الجماعية في اليابان.

وذكرت وكالة أنباء (كيودو) اليابانية أن هذه الخطوة شملت أيضًا تطعيم ممرضات من القطاع الخاص من المقرر أن يعملن في المراكز المقرر افتتاحها في طوكيو وأوساكا غدا الإثنين لتطعيم كبار السن.

ومن المتوقع أن تستخدم قوات الدفاع الذاتي اليابانية لقاح موديرنا في مراكز التطعيم الجماعية، التي تهدف إلى تسريع حملة التطعيم البطيئة في اليابان.