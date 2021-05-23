موديرنا بصدد توزيع لقاحها للمراهقين في أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس- (أ ش أ):

أعلن رئيس شركة "موديرنا" الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية، ستيفان بانسل، أن الشركة ستقدم في مطلع يونيو المقبل طلبًا للحصول على تصريح تسويق لقاحها المضاد لفيروس كورونا في الاتحاد الأوروبي لمن تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا.

وقال بانسل - في تصريحات لصحيفة "لوجورنال دي ديمانش" الفرنسية، اليوم الأحد - نظرًا لأنه "سيكون جميع البالغين الراغبين في التطعيم قد تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح بحلول الصيف، فسيكون من الضروري عندئذٍ التركيز بسرعة كبيرة على المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و17 عامًا".

تجدر الإشارة إلى أن لقاح "فايزر-بيونتيك" يُعد اللقاح الوحيد المسموح باستخدامه اليوم لمن تتراوح أعمارهم بين 16 و18 عامًا في أوروبا؛ إذ تقدمت شركة فايزر أيضًا بطلب للحصول على ترخيص تطعيم من تتراوح أعمارهم بين 12 و16 عامًا وقد حصلت عليه بالفعل في الولايات المتحدة.

وأوضح بانسل - الذي يدير الشركة منذ عام 2011 - أن "الخيار المثالي هو حماية هذه الفئة العمرية قبل حلول نهاية أغسطس المقبل"، مضيفًا أنه "إذا لم نقم بالتطعيم على نطاق واسع، فلا يمكن استبعاد مخاطر ظهور الموجة الرابعة من الجائحة".

يذكر أنه اعتبارًا من الأسبوع المقبل، سيتم استخدام هذا اللقاح في فرنسا خارج مراكز التطعيم، من جانب الأطباء والصيادلة.