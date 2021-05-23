مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة خاصة الخميس القادم حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - نيويورك- (أ ش أ):

يعقد مجلس الأمن الدولي يوم الخميس القادم جلسة خاصة حول الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وقالت مصادر في الأمم المتحدة إن الجلسة المشار إليها هى جلسة شهرية اعتيادية كانت مقررة سلفا على جدول أعمال مجلس الأمن الدولي قبل نشوب الصراع الأخير في غزة.

وكان مجلس الأمن قد أشاد بالجهود الكبيرة التي قامت بها مصر للوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفلسطين.. داعيا إلى الالتزام التام بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في فجر يوم الجمعة الماضي في أعقاب المواجهات الأخيرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين في قطاع غزة.

وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن مسودة البيان كان قد تقدمت بها كل من تونس والصين والنرويج وقد لقيت المسودة قبولا من أعضاء المجلس بعد مشاورات مطولة استهدفت تدقيق الصياغة النهائية للبيان نظرا لحساسية محتواه، وكان الدور المصري محل تقدير بالإجماع من أعضاء المجلس الخمسة عشر وهو ما ظهر جليا في الصياغات النهائية للبيان.

وأكد مجلس الأمن - في بيان أصدره أمس السبت - أهمية الحاجة إلى بناء سلام شامل في منطقة الشرق الأوسط يقوم على رؤية إقليمية للتعايش بين الإسرائيليين والفلسطينيين جنبا إلى جنب في سلام وحدود آمنة.

كما أكد المجلس، في بيانه، على أهمية العمل على إيصال الدعم الإغاثي لعموم الشعب الفلسطيني من المدنيين وعلى وجه الخصوص في غزة.. موضحا دعمه لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للمجتمع الدولي للعمل مع الأمم المتحدة على إنتاج حزمة من الدعم العاجل والمستمر لإعادة إعمار غزة.