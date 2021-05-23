مسيرات الفرح بالهدنة تعمّ أرجاء الأراضي الفلسطينيّة

اسماعيل عبد الحي - ما إن دخل إتفاق وقف اطلاق النار بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل حيز التنفيذ فجر اليوم الجمعة، حتى إنطلقت مسيرات الفرح بالهدنة في كافة أرجاء الأراضي الفلسطينية.

وفي قطاع غزة خرجت مسيرات شعبية عفوية بمشاركة آلاف المواطنين، بما فيها مسيرات محمولة تحتفل بإنتهاء الحرب، رافقها تكبيرات في المساجد.

وقال عضو المكتب السياسي لحركة "حماس"، خليل الحية خلال مظاهرات إحتفالية بغزة "حق لنا أن نفرح رغم الألم والجراح والبيوت المدمرة والشهداء.. مقاومتنا الراشدة المنتصرة وشعبنا الموحد يعلنون النصر على عدونا".

من جانبه، إعتبر أبو ياسر الششنية، الأمين العام للجان المقاومة في فلسطين أن "إنتصار شعبنا ومقاومته في معركة سيف القدس يؤسس لمرحلة جديدة في صراع شعبنا ضد العدو الصهيوني عنوانها الوحدة في خندق المقاومة".

وفي الضفة الغربية، إنطلقت مسيرات في المدن ومن بينها القدس المحتلة، وعلت تكبيرات الفرح في سلوان وإطلق الشبان الألعاب النارية بإتجاه بؤر الاستيطان في البلدة.

يشار إلى أن عدد الضحايا الفلسطينيين في حصيلة حرب 11 يوما بلغ 232 شهيدا ودُمّرت 1800 وحدة سكنية، بالإضافة إلى تدمير مدارس ومصانع ومنشآت إقتصادية ومحلات تجارية وبنية تحتية.

المصدر: RT + وسائل إعلام فلسطينية