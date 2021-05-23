كوريا الجنوبية تسجل 585 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

أعلنت وكالة مكافحة الأمراض والوقاية منها في كوريا الجنوبية اليوم الأحد تسجيل 585 إصابة جديدة بكوفيد19- خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد إلى 135 ألفاً و929 حالة.



وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن البلاد شهدت 5 حالات وفاة إضافية بالمرض، ما يرفع إجمالي الوفيات إلى 1931.

كما تعافي من المرض 849 شخصا خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 125 ألفاًً و881 حالة.

وتم تطعيم 4933 شخصا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية لترتفع حصيلة من تلقوا جرعتهم الأولى من التطعيم منذ أن بدأت البلاد برنامج التطعيم في 26 فبراير(شباط) الماضي إلى 79ر3 مليون شخص، وهو ما يمثل 4ر7 % من تعداد سكان البلاد.