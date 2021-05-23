شكرا لقرائتكم خبر عن أوروبا تعتمد جواز سفر كرورنا الشهر القادم يونيو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد وزير الدولة الفرنسى للتحول الرقمى والاتصالات الإلكترونية، سيدريك أو، اليوم الأحد، أنه اعتبارًا من 26 يونيو المقبل سيدخل جواز السفر الصحى حيز التنفيذ فى أوروبا، من أجل تسهيل التنقل عبر الحدود الداخلية، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإسبانية فى موقعها على الإنترنت .

وأوضح "أو" فى مقابلة مع إذاعة "فرانس إنفو"، أنه لم يتبق سوى المصادقة على هذا القرار، الذى تم الاتفاق عليه هذا الأسبوع فى اجتماع الاتحاد الأوروبى .

وأضاف الوزير سيدريك أو أن فرنسا تعمل بالفعل على مرحلة اختبار هذا القرار مع دول أخرى مثل مالطا، والسويد.