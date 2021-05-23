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1757 إصابة بكورونا في سلطنة عُمان خلال 3 أيام

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الدمام - شريف احمد - سجلت سلطنة عمان خلال الأيام الـ3 الماضية 1757 إصابة بفيروس المستجد (كوفيد 19)، و26 وفاة، وتعافي 1977 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 210364 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2265 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 194950 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية 77 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 673 حالة، فيما بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 238.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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