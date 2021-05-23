شكرا لقرائتكم خبر عن 1757 إصابة بكورونا في سلطنة عُمان خلال 3 أيام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت سلطنة عمان خلال الأيام الـ3 الماضية 1757 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، و26 وفاة، وتعافي 1977 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة العمانية أن إجمالي الإصابات المسجلة في السلطنة بلغ 210364 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 2265 وفاة، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 194950 حالة، بينما بلغ إجمالي عدد الحالات المنومة خلال الـ 24 ساعة الماضية 77 حالة، وعدد الحالات المنومة في المؤسسات الصحية 673 حالة، فيما بلغ عدد الحالات في العناية المركزة 238.