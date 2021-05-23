شكرا لقرائتكم خبر عن "الفطر الأسود" .. وباء قاتل يتسلل لمرضى كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • باحثون : يهدد الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة .. و54 % يموتون

يعتبر الفطر الأسود أو ما يعرف بـ "فطر العشاء المخاطي" هو عدوى فطرية نادرة تسبب مرضًا خطيرًا وقاتلًا في بعض الأحيان، ويعيش فيروس الفطر الأسود ويتكاثر على الأغذية المتعفنة، حيث يتعرض المصاب للعدوى عن طريق استنشاق جراثيم العفن أو عند التلامس لأتربة ملوثة أو منتجات متعفنة لكنه لا ينتقل من شخص لآخر.

وقال باحثون أن الفيروس يضرب الأشخاص الذين يعانون من نقص في المناعة أو المصابين بأمراض مزمنة كالسكر أو السرطان أو أولئك الذين تضرر جهازهم المناعي بسبب كورونا، ويظهر الفيروس على شكل فطر في الأنف ، ومن أعراضه تورّم العينين وسيلان الأنف وضعف النظر وضيق في التنفس، وقد يضطر الأطباء إلى استئصال العضو المصاب بالوباء وأحياناً يتم قطع الأنف أو العينان خشية أن ينتقل الفيروس إلى الدماغ.

ويقدّر الباحثون أن 54 % من الأشخاص المصابين يموتون بشكل عام ".