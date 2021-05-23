توضيح نيابي بشأن آلية تجديد عقد المحاضرين

وقال رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري في تصريح تابعته الخليج 365 إن "عقد المحاضرين سيتم تجديده كل عام، ولا يحتاج الى قرار جديد من مجلس الوزراء".

وأضاف أن "صرف مخصصات العقد في العام المقبل، سيكون من ضمن تخصيصات مصروفات وزارة التربية ١/١٢".



وأشار إلى أنه "في حال تأخر في أقرار الموازنة، لن يكون هناك تأخير في تجديد العقد او صرف اجور العقد".

هذا واعلنت وزارة التربية في وقت سابق، اليوم الاحد، ان بداية التعاقد مع المحاضرين والإداريين العاملين بصيغة "مجانية" في الوزارة والمشمولين بقرار مجلس الوزراء رقم (130) لسنة 2021 سيكون بدءاً من تأريخ 1 / 1 / 2021 ، ولمدة سنة واحدة".