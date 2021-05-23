بالوثائق: الموسوي يكشف فساد في مديرية صحة نينوى

بغداد - ياسين صفوان - طالب النائب جواد الموسوي الجهات المختصة بفتح تحقيق عاجل يخص وجود شبهات فساد في احدى مديريات الصحة.



وبحسب وثائق صادرة عن مكتب الموسوي، حصلت عليها الخليج 365" فقد دعا وزارة الصحة، وهيئة النزاهة بالتحقيق العاجل بشبهات فساد باكثر من ١١ مليار دينار في دائرة صحة نينوى.

من خلال استغلال جائحة فايرس كورونا لشراء اجهزة ومستلزمات طبية باسعار مرتفعة جدا والتحايل على ضوابط الشراء الواردة في تعليمات الموازنة الاتحادية.