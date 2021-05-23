شكرا لقرائتكم خبر عن "شكاوى النواب" تنظر 13 اقتراحا برغبة لتطوير شبكات المحمول وإنشاء مكاتب بريد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، برئاسة النائب عاطف ناصر، اجتماعا غدا الاثنين، لمناقشة 13 اقتراحا برغبة مقدمة من النواب بمختلف المحافظات، بشأن تنفيذ مشروعات خدمية وتنموية، وطلبات بإصلاح وتأهيل شبكات التليفون المحمول، وتغطية الأماكن المحرومة بقرى وتوابع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بخطوط التليفون الأرضى وخدمة الإنترنت، وإنشاء مكاتب بريد، وتحويل وحدات محلية قروية إلى مدن.

وتشمل الاقتراحات برغبة التى ستناقشها اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد البعلى، بشأن تحويل قرية سرابيوم إلى مدينة – محافظة الإسماعيلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أشرف أبو الفضل، بشأن تحويل قرية حجازه بمركز قوص إلى مدينة – محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم أبو شعيرة، بشأن إعادة إصلاح وتأهيل شبكات التليفون المحمول بمدينتى العريش والشيخ زويد – محافظة شمال سيناء، والاقتراح برغبة المقدم من النائبة مروة هاشم، بشأن تغطية الأماكن المحرومة بقرى وتوابع مدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية بخطوط التليفون الأرضى وخدمة الانترنت.

وتنظر اللجنة كذلك، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصمودى، بشأن تركيب تليفونات أرضى وتحسين خدمة الانترنت وتغيير الكابلات الفيبر وذلك للمناطق المحرومة فى قرى وعزب مراكز دسوق ومطوبس – محافظة كفر الشيخ، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد السعيد عوض، بشأن إنشاء مكتب بريد مطور بقرية طماى الزهايرة – مركز السنبلاوين – محافظة الدقهلية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب/أحمد الشريف، بشأن تخصيص قطعة أرض من الأراضى التابعة لأملاك الدولة بزاوية عبدالقادر – حى العامرية أول – محافظة الإسكندرية، لعمل مكتب بريد نموذجى، والاقتراح برغبة المقدم من النائب خالد أبو نحول، بشأن إنشاء مكتب بريد فى قرية رفاعة مركز فرشوط – محافظة قنا، والاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالمنعم محمد عبدالعليم، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الاخصاص التابعة لمركز سنورس – محافظة الفيوم.

وتتضمن، أيضا، مناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب مام منصور، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية الزاوية الحمراء – مركز فاقوس – محافظة الشرقية، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد يسرى عبادة، بشأن إنشاء مكتب بريد بقرية النجيلة مركز كوم حمادة – محافظة البحيرة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشأن إنشاء مكتب بريد فى قرية نجع عبدالرسول– محافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمود أبو الخير، بشأن إنشاء مكتب بريد قرية نجع مازن عزب بمركز البلينا – محافظة سوهاج.