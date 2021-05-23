شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يتلقى رسالتين من رئيس مجلس الشيوخ.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى مجلس النواب، رسالتان من رئيس مجلس الشيوخ المستشار هبد الوهاب عبد الرازق، بشأن ما أنتهى إلية المجلس بالموافقة على مشروع قانون الصكوك السيادية ومشروع قانون تعديل قانون نقابة المهندسين.

وأعلن المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، أنه تم أخطار اللجان المختصة برأى مجلس الشيوخ.

شهدت الجلسة العامة اليوم تفويض مجلس النواب هيئة مكتبه فى تحديد موعد مناقشة طلب المناقشة المقدم من النائب مجدي ملك و19 عضواً، عن سياسة الحكومة بشأن إعداد وتدريب قيادات الإدارة المحلية بما يتناسب مع التحول الرقمي وميكنة الخدمات.

وأعلن المستشار حنفى جبالى رئيس المجلس، حفظ مكتب المجلس طلبى برفع الحصانة عن أحد النواب دون ذكر اسم النائب نظرا لأن الطلبين لم يستوفيا الشروط".