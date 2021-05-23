مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

اعلنت لجنة الطوارئ بوزارة الصحة اليمنية، تسجيل 57 حالة اشتباه بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، منها 17 حالة مؤكدة.



وبحسب النشرة اليومية للجنة، تصدرت الضالع إصابات الاشتباه لليوم الثاني على التوالي بواقع 21 حالة، فيما بقيتها توزعت في 8 محافظات.

وأوضحت اللجنة، إن الإصابات المؤكدة توزعت بواقع (6 في البيضاء، 4 في حضرموت، 3 في تعز، وحالتين في كل من الضالع وشبوة).

كما سجلت حالتي وفاة في كل من الضالع وحضرموت و22 حالة شفاء نالت حضرموت أغلبها بواقع 16 حضرموت، و6 حالات في البيضاء.

وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي الحالات المؤكد إصابتها ارتفع إلى نحو (6649)، منها (1304) حالات وفاة و(3201) حالة شفاء