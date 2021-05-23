حالة الطقس في اليمن خلال الـ24 ساعة المقبلة

محمد الفلاح - الأحد 23 مايو 2021

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليمنية نشرته اليومية لأحوال الطقس المتوقع خلال ال24ساعة القادمة في مختلف مناطق الجمهورية.



وتوقعت النشرة أن تستمر الأجواء صيفية حارة وجافة على المناطق الصحراوية، حارة ورطبة على المحافظات الساحلية وسحب ممطرة على أجزاء متفرقة من سلسلة المرتفعات الغربية .

وأضافت النشرة أن الطقس في المرتفعات الجبلية سيكون صحو إلى غائم جزئياً بوجه عام وحار نسبيا نهارا مع إمكانية تشكل خلايا من السحب الركامية الممطرة على أجزاء متفرقة من المرتفعات الغربية خلال فترتي الظهيرة والمساء فيما يكون الطقس صحو وحار نهارا على الهضاب الداخلية والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجبلية .

ولفتت إلى أن المناطق الساحلية ستشهد طقس حار بوجه عام على معظم المحافظات الساحلية مع رطوبة نسبية عالية وظهور للسحب المنخفضة على أجزاء من السواحل الغربية والجنوبية والرياح معتدلة السرعة إجمالا تنشط على الأجزاء الجنوبية من السواحل الغربية وباب المندب .

وأضافت أن المناطق الصحراوية سيكون فيها طقس صحو و شديد الحرارة أثناء النهار، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة تنشط خلال ساعات الظهيرة تصل سرعتها إلى 20 عقدة قد تعمل على أثارة الأتربة والرمال.

فيما ستشهد أرخبيل سقطرى طقساً حاراً وصحواً الى غائم جزئياً إجمالا مع إمكانية هطول أمطار خفيفة ومتفرقة، والرياح جنوبية غربية تصل إلى 25عقدة تعمل على اضطراب البحر وارتفاع الموج.

المركز الوطني للأرصاد الجوية يـنـبـه المواطنين :-

• في المناطق الصحراوية والساحلية الى أخذ الاحتياطات اللازمة من الأجواء الحارة وينصح بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات الظهيرة.

• في المناطق الجبلية المتوقع هطول الأمطارعليها بعدم التواجد في بطون الأودية ومجاري السيول أثناء وبعد هطول الأمطار.

• الصيادين جنوب أرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج