شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة البريطانية: «فايزر» و«أسترازينيكا» فعّالان ضد المتحور الهندي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

أظهرت دراسة أجرتها السلطات الصحّية في بريطانيا ونشرت نتائجها السبت أنّ لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد المضادّين لفيروس كورونا فعّالان ضدّ النسخة الهندية المتحوّرة من هذا الفيروس بنفس نسبة فعاليتهما تقريباً ضدّ النسخة الإنكليزية المتحوّرة منه.

ووفقاً للدراسة التي أجرتها وكالة “الصحة العامة في بريطانيا” بين 5 أبريل (نيسان) و16 مايو (أيار)، فإنّ لقاح فايزر/بايونتيك وفّر بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية فعالية بنسبة 88% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 93% ضدّ المتحوّر الإنكليزي المصحوب بأعراض، بحسب وكالة فرانس برس.

بالمقابل، فإنّ فعالية لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد بلغت بعد أسبوعين من تلقّي الجرعة الثانية 60% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض و66% ضدّ المتحوّر الإنكليزي المصحوب بأعراض.

وبحسب الدراسة فإنّ لقاحي فايزر/بايونتيك وأسترازينيكا/أوكسفورد وفّرا بعد ثلاثة أسابيع من تلقّي الجرعة الأولى فعالية بنسبة 33% ضدّ المتحوّر الهندي المصحوب بأعراض وبنسبة 50% ضدّ المتحوّر الإنكليزي المصحوب بأعراض.

وقالت ميري رامزاي المسؤولة عن التلقيح في وكالة “الصحة العامة في إنكلترا” إنّ “جرعتين من أيّ من هذين اللّقاحين توفّر مستويات عالية من الحماية ضدّ الأعراض المرضية المصاحبة للإصابة بالمتحوّر B.1.617.2”. وأضافت “نتوقّع أن تكون اللّقاحات أكثر فعالية في الحؤول دون الحالات الاستشفائية والوفيات”.