صور من الجو تظهر مئات القبور لضحايا كورونا في الهند

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - المناطق - وكالات

أظهرت صورا تداولتها وسائل إعلام، مئات القبور لأشخاص لقوا حتفهم بسبب عدوى كورونا، على امتداد ضفتي نهر الغانج في الهند.

وتُظهر الصور التي تم التقاطها بواسطة طائرة مسيرة قبور مترامية على مساحات شاسعة حول النهر، في هيئة تبدو كالمحارق التي يستخدمها كثير من الهنود بعد موت ذويهم.

كما تُظهر اللقطات جنازة لشخص برفقة 6 أشخاص بدوا كما لو كانوا يحاولون الوصول إلى أقرب نقطة من ماء النهر لوضع فقيدهم.

ووفقا لموقع “إنسايدر”، فإن بعض الهنود يعتقدون أن مياه النهر تتمتع بقوى لتنقية أرواح موتاهم.

وأضاف الموقع أنه على مدى الأيام الأخيرة تم العثور على جثث لأشخاص يُعتقد بأنهم فارقوا الحياة جراء إصابتهم بكورونا إما طافية في النهر أو مدفونة في الرمال على ضفافه.

ونقلت صحيفة “تليجراف” البريطانية عن أحد السكان المحليين قوله إنه “بالمتوسط، يتم جلب 40 جثة إلى هنا يوميا (لتصبح) إما مدفونة أو متروكة هنا”.

وأضاف “وفيات كوفيد أثارت الذعر لدينا. لا نعرف من سيطالب بهذه الجثث أو يحصيها”.

وضربت جائحة كورونا الهند بطريقة غير مسبوقة، أشعلت أزمة في البلاد ورفعت أعداد الإصابات والوفيات إلى مستويات قياسية.

ورصدت الهند منذ بداية الجائحة أكثر من 26,28 مليون إصابة بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى 295,5 ألف حالة وفاة على الأقل جراء العدوى.