إيطاليا ترفض تحميل سفينة مملوكة لمقرب من اردوغان بالأسلحة لصالح إسرائيل

المناطق - الرياض

قال تقرير نشرته صحيفة ”لوبوان“ الفرنسية إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي يزعم دعمه لحركة حماس يقوم مقربون منه بشحن أسلحة لإسرائيل.

وقالت الصحيفة “تبحر سفينة مملوكة لأحد أقرباء أردوغان في البحر المتوسط تحمل شحنة أسلحة متجهة إلى إسرائيل”.

وتابعت الصحيفة ان السفينة رست في ميناء ”ليفورنو“ لكن عمال الرصيف في الميناء الإيطالي رفضوا تحميل الحاويات المحملة بالسلاح احتجاجاً على الضربات الجوية الإسرائيلية لقطاع غزة.

وتقول الصحيفة أن هناك حاويات محملة بالأسلحة والمتفجرات متجهة إلى ميناء أسدود الإسرائيلي وهذه الأسلحة والمتفجرات ستُستخدم لقتل السكان الفلسطينيين الذين ذهب المئات منهم ضحايا للقصف الإسرائيلي“.

وبحسب الصحيفة ”يوضح هذا الوضع جيدًا الخطاب المزدوج للنظام التركي بشأن الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، حيث يدعم حماس في الظاهر ويمول إسرائيل بالسلاح في الخفاء.