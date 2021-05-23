قتيل و٤ جرحى في عملية طعن بأمستردام

22 مايو , 2021

ذكرت الشرطة الهولندية في بيان لها، أن شخصا نفذ هجمات عشوائية بسكين على المارة في منطقة “دي بييب”، ما أدى إلى سقوط قتيل في مكان الحادث، بينما تم نقل 4 مصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

ألقت الشرطة القبض على المعتدي، وهو رجل في الـ29 من العمر من سكان أمستردام، وقالت إنه ليس ثمة أدلة مباشرة على وجود دوافع أرهابية وراء الجريمة، لكن التحقيقات مستمرة وكافة الفرضيات قيد الدراسة، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.