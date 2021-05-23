مستشار الأمن القومي العراقي يزور رام الله للقاء عباس

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - يزور مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الأحد، الأراضي الفلسطينية في زيارة رسمية إلى رام الله.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية (واع) فإن الأعرجي سيلتقي خلال الزيارة مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وكان السفير الفلسطيني في العراق أحمد عقل أعلن أن وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي سيبدأ اليوم الأحد زيارة لبغداد حاملا رسالة من عباس إلى نظيره العراقي برهم صالح، ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وبدأ وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، الأحد، زيارة إلى الأردن لبحث جهود البلدين للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

والسبت أعلنت وزارة الخارجية العراقية، ترحيبها بالتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في فلسطين، مشددة على ضرورة أن يكون هناك حل "عادل وشامل".

كما أكد أحمد الصحاف، المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية، أمس أن بلاده أشادت بدور مصر في وقف إطلاق النار ضد الفلسطينيين.

وبحسب الصحاف فإن "وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أجرى اتصالا هاتفيا بنظيره المصري سامح شكري، وأشاد بمساعي مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ضد دولة فلسطين.