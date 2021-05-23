الانتهاكات بالقدس تتصدر مباحثات وزيري خارجية الأردن وفلسطين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث وزيرا خارجية الأردن أيمن الصفدي وفلسطين رياض المالكي، الأحد، جهود البلدين للتصدي للانتهاكات الإسرائيلية في القدس.

وبحسب ما ذكره الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الأردنية على تويتر فإن اللقاء جاء في سياق متابعة الجهود والتنسيق المستمرين بين المملكة وفلسطين لمواجهة الانتهاكات والاعتداءات الإسرائيلية غير الشرعية على القدس ومقدساتها وباقي الأراضي المحتلة.

وأدانت وزارة الخارجية الأردنية في نفس البيان، اقتحام الشرطة والقوات الخاصة الإسرائيلية للمسجد الأقصى عقب صلاة الجمعة واعتدائها على المصلين.





ولطالما طالب الأردن إسرائيل بالالتزام بوقف الاستفزازات والتصعيد في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

والجمعة، رحب الأردن بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، واصفا إياه بـ"خطوة أولى إيجابية".



والخميس، نجحت جهود إقليمية ودولية بقيادة مصرية إلى إقرار تهدئة بعد 11 يوما من التصعيد والقصف المتبادل بين الإسرائيليين والفلسطينيين في قطاع غزة.