ضبط "أبو بلال".. الأمن العراقي يوجه ضربة لـ"كتبية الحدود"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الأمنية في العراق، الأحد، اعتقال عنصرين من تنظيم داعش الإرهابي أحدهما كان متسللاً عبر الحدود السورية.

وقالت وكالة الاستخبارات العسكرية، في بيان حصلت ”الخليج 365” على نسخة منه، إن عناصرها في الفرقة ١٥ وبالاشتراك مع الفوج الأول لواء المشاة ٧١ تمكنت من القبض على الإرهابي المكنى بـ"أبو بلال"، والذي يعد أحد أبرز عناصر ما تسمى بـ(كتيبة الحدود).

وأكدت أن هذه العملية الاستخبارية النوعية نفذت وفق معلومات قدمتها مديرية الاستخبارات العسكرية في وزارة الدفاع وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى.



وأضافت: "عملية الاعتقال جرت أثناء تسلله إلى أراضينا قادما من سوريا حيث تم مراقبة تحركاته عبر الكاميرات الحرارية ونصب كمين محكم له في جلبارات التابعة ناحية ربيعة غربي نينوى والقبض عليه".

والإرهابي أبو بلال يعد أحد العناصر التي شاركت بعدة عمليات إرهابية ضد قوات الأمن العراقية وكان لديه 3 أشقاء من قيادات تنظيم داعش الإرهابي وتم قتلهم أثناء معارك التحرير.

ولفتت إلى أن عضو "كتيبة الحدود" هو واحد من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.

وقبل ساعات، ألقت قوة أمنية تابعة للشرطة الاتحادية القبض على إرهابي في بغداد يعمل ضمن عناصر داعش في الفلوجة.

وأكدت السلطات الأمنية العراقية أن قوة من اللواء السادس بالفرقة الثانية للشرطة الاتحادية مسنودة بالجهد الاستخباري وبعد كمين محكم نجحت في القبض على أحد الإرهابيين المطلوبين قضائياً في منطقة حي الجهاد والمكنى "سجاد".

والسبت، أعلنت السلطات الأمنية العراقية، اعتقال 4 إرهابيين وضبط طائرتين مسيرتين في عمليات ضد "داعش" في مناطق متفرقة بالبلاد.

وتشن القوات العراقية حملات عسكرية متواصلة لملاحقة عناصر "داعش"، بعد أن عادت خلاياه الإرهابية إلى النشاط مجدداً وشن الهجمات منذ مطلع العام الماضي.