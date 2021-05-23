مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات المسجد الاقصى

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - اقتحم مستوطنون بحماية شرطة الاحتلال اليوم الاحد باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة الذي تسيطر قوات الاحتلال على مفاتيحه منذ عام 1967.

وقال شهود عيان إن 25 مستوطنا اقتحموا باحات المسجد الأقصى في وقت تم ابعاد المصلين من محيط المسجد القبلي لتسهيل عملية الاقتحام والتجول في الباحات.

وأضاف الشهود لوكالة الانباء الكويتية (كونا) في اتصال هاتفي ان قوات الاحتلال فرضت إجراءات مشددة في محيط المسجد الأقصى وعلى ابوابه ومنعت دخول الشبان واعتقلت فادي عليان احد حراس المسجد.

وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعت المتطرفين من اقتحام باحات الأقصى في العشر الاواخر من شهر رمضان.

وينفذ المستوطنون اقتحامات صباحية ومسائية لباحات المسجد الأقصى باستثناء يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع.