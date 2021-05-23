5 قتلى في حادث دهس نادر الحدوث في الصين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 23 مايو 2021

متابعات_ الخليج 365

في حادث دهس نادر من نوعه في الصين صدمت سيارة يقودها مجهول عددا من المارة، وسقط 4 قتلى على الفور، فيما قضى الخامس متأثرا بجروحه.



وتجري السلطات الصينية تحقيقات حول هوية السائق، ودوافع ارتكابه حادثة الدهس الغامضة، خصوصا بعد أن تبين عدم تأثير المواد الكحولية على قيادته.

وبحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية صينية اليوم الأحد، فإن سيارة صدمت حشدا من المشاة في مدينة داليان الساحلية شمال شرق الصين، مما أسفر عن مقتل خمسة.

وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية (شينخوا) نقلت عن مكتب الأمن العام في داليان أن سيارة سوداء صدمت حشدا من الناس كان يعبرون شارعا في الساعة 11:47 صباحا (0347 بتوقيت جرينتش) ثم فرت من مكان الحادث.

وأوضحت الوكالة أن أربعة أشخاص لقوا حتفهم على الفور، وتأكدت وفاة آخر بعد نقله إلى المستشفى، بينما يتلقى خمسة مصابين العلاج في المستشفيات.

وألقي القبض لاحقا على السائق، ولقبه ليو، وثبت أنه لم يكن يقود السيارة تحت تأثير المخدرات أو الكحول، وفق ما نشرت الوكالة ذاتها.