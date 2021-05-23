شكرا لقرائتكم خبر عن "تعليم النواب" يناقش موازنات المراكز البحثية والجامعات والمستشفيات الجامعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، 10 اجتماعات على مدار الأسبوع الجارى، تبدأها اليوم الأحد، حيث تعقد اجتماعين لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها (المراكز البحثية) في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022.

كما تعقد اللجنة 4 اجتماعات يومى الاثنين والثلاثاء بواقع اجتماعين فى اليوم لمناقشة ما يخص وزارة التعليم العالى والبحث العلمى والهيئات التابعة لها (جامعات - مستشفيات جامعية) في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022.

ومن المقرر أيضا أن تعقد اللجنة 4 اجتماعات يوم الأربعاء، منهم اجتماعين لاستكمال مناقشة ما يخص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئات التابعة لها في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022.

وتناقش اللجنة بالاجتماعين الآخرين يوم الأربعاء ما يخص (صندوق تطوير التعليم – الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد – مكتبة الإسكندرية) في مشروعي الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2021/2022.