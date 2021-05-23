السيطرة على حريق شقة سكنية في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج- عمار عبد الواحد:

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، اليوم الأحد، على حريق نشب في شقة سكنية، بمركز البلينا جنوبي المحافظة.

تلقى مأمور مركز شرطة البلينا بلاغًا بنشوب حريق بشقة بناحية قرية الساحل بحري.

تبين من التحريات نشوب الحريق بشقة بالطابق الثاني بمنزل ملك "كارم. م" 30 عامًا عامل، جرت السيطرة على الحريق وإخماده، دون حدوث خسائر أو إصابات بشرية بأحد.

ورجح المذكور أن يكون سبب الحريق ماس كهربائي، وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية، ونفى الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.