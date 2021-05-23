تراجع الكوسة وارتفاع الخيار.. أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجعت أسعار البطاطس، والفلفل الحامي البلدي بين 5 قروش و50 قرشا للكيلو خلال تعاملات اليوم الأحد، في سوق الجملة بالعبور، مقارنة بأسعار أمس.

وارتفعت أسعار الكوسة، والفلفل الرومي البلدي، والفاصوليا، والخيار البلدي، والجوافة بين 50 قرشا وجنيه للكيلو.

ويرصد الخليج 365 يوميا أسعار الخضر والفاكهة في سوق العبور، وفقا لبيانات الموقع الرسمي للسوق.

أسعار الخضروات:

الطماطم بين 1.5 و3.5 جنيه.

البطاطس بين 1.5 و2.75 جنيه، بتراجع 5 قروش.

البصل بين 1.5 و3.5 جنيه.

الكوسة بين 1.5 جنيه و4 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفاصوليا بين 3 جنيهات و5.5 جنيه، بزيادة 50 قرشا.

الباذنجان البلدي بين 1.75 جنيه و2.75 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي بين 2.5 جنيه و5 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

الفلفل الحامي البلدي بين 2 جنيه و5 جنيهات، بتراجع 50 قرشا.

الملوخية بين 2 جنيه و4 جنيهات.

الخيار البلدي بين 2 جنيه و3 جنيهات، بزيادة 50 قرشا.

أسعار الفاكهة:

البرتقال الصيفي بين 2 جنيه و4 جنيهات.

التفاح المصري بين 7 جنيهات و13 جنيها.

الليمون البلدي بين 6 جنيهات و16 جنيها.

الكانتلوب بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفراولة بين 3 و5 جنيهات.

الجوافة بين 5 و8 جنيهات، بزيادة جنيه.

البطيخ بين 12 و18 جنيها.

الخوخ البلدي بين 6 و9 جنيهات.