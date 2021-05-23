توفي أثناء تأدية عمله.. تشييع جثمان ضابط مرور القاهرة في مسجد العليمي بطوخ

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

يشيع بعد ظهر اليوم الأحد، من مسجد العليمي بطوخ إلى مقابر آل حشيش بالشموت ببنها، جثمان الشهيد الرائد حسن سليمان، من قوة مباحث الإدارة العامة لمرور القاهرة، والذي توفي أثناء تأدية عمله، في شارع 26 يوليو.

كان الضابط، لفظ أنفاسه الأخيرة، أثناء تأدية عمله، متأثرا بسقوط شباك خشبي عليه وجرى نقله لمستشفى الهلال.

الرائد حسن سليمان التحق بكلية الشرطة عام 1996 وتخرج فيها عام 2000، والتحق بعدة قطاعات في وزارة الداخلية، قبل أن يلتحق بمباحث مرور القاهرة حتى وفاته.