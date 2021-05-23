وقف أعمال الصيانة وفتح كوبري خزان أسوان خلال الامتحانات

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، المهندس حسين جلال رئيس الهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان، بوقف أعمال الصيانة وفتح الحركة المرورية على كوبري الخزان خلال توقيتات الإمتحانات فقط، بعد التنسيق مع جامعة أسوان ومديرية التربية والتعليم وموافاتهم بجداول الامتحانات.

جاء قرار محافظ أسوان استجابة لاستغاثات أولياء الأمور وأسر الطلاب والطالبات، بسبب تعارض بدء امتحانات أبنائهم سواء بكليات جامعة أسوان، أو امتحانات الشهادتين الإعدادية ثم الثانوية من الأسبوع المقبل مع بدء الغلق الكلي والجزئي لكوبرى خزان أسوان أمام الحركة المرورية لجميع المركبات والمقرر تطبيقه اليوم الأحد، لتنفيذ أعمال تأهيل وصيانة جسم خزان أسوان القديم.

وأكد محافظ أسوان على ضرورة توفير كافة التسهيلات أمام الطلاب وهيئات التدريس والمعلمين لضمان انتظام الامتحانات وتخفيف العبء النفسي والمادي عن الأسر وأولياء الأمور.